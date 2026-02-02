ドル円１５４．９５近辺、ユーロドル１．１８６５近辺＝ロンドン為替 ロンドン序盤は値動きが落ち着いてきている。ドル円は154.55付近まで安値を広げたあと、155円付近へと下げ渋り。ユーロドルは、東京市場からの1.1840-1.1875までのレンジ内で推移している。ユーロ円は183.20付近まで下落したあと、183.80付近へと反発。全般にリスク回避的な円高圧力は一服している。ただ、欧州株や米株先物は軟調に推移