南鳥島沖の水深およそ6000メートルの海底からレアアースを含む泥の採掘試験を行っている探査船「ちきゅう」が、泥の回収に成功しました。探査船「ちきゅう」は1日午前0時半ごろ、水深6000メートルの海底からレアアースを含む最初の泥をくみ上げました。泥水の状態で船上にあげられ、今後、日本の本土で処理されるということです。南鳥島沖のレアアースを含む泥は、陸上のレアアース鉱石と比べて産業への活用に特に重要なレアアース