タレントのマギー審司（52）が2日、自身のインスタグラムを更新。子どもたちの成長についてつづった。【写真】マギー審司の“3人の子どもたち”（3枚目）投稿で、「1/26は長女、1/27は息子の誕生日でした」と報告。2人の誕生日ケーキの写真と、3人の子どもたちの写真を公開した。続けて「長女はもう18歳！成人なんですねぇ〜早いですね〜息子は僕より背が高くなって成長にびっくりします！」としみじみ。「それぞれ、4月から