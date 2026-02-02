サッカーのオランダ1部アヤックスに加入したDF冨安健洋（27）が1日、アウェーのエクセルシオール戦に途中出場。アーセナル（イングランド）時代以来、484日ぶりの公式戦復帰を飾った。冨安は2日にインスタグラムを更新。復帰を果たした現在の心境を記した。冨安は「まずはこの長いリハビリを近くで支えてもらった人々に感謝、そして信じて待ってくれたファンの方々に感謝したいです！簡単な道のりではなかったですが、皆さんが