今月8日に投開票される衆議院選挙で、きのうまでに期日前投票を済ませた人は、富山県内で3万3800人余りと、前回の衆院選の同じ時期に比べ、およそ3割減っています。県選挙管理委員会によりますと、投票の受け付けが始まった先月28日からきのうまでに、県内で投票した人は、3万3888人でした。前回、2024年10月の衆院選の同じ時期に比べ1万5000人、率にして30.7パーセント減っています。富山1区は前回に比べわずかに増えたもの