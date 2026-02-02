【第45話】 1月31日 無料公開 週刊コロコロコミック「ゾンちゅう～ゾンビJKはゲーム配信中～」第45話を読む 【拡大画像へ】 小学館は1月31日、凍咲しいな氏（まんが）とMika Pikazo氏（キャラクターデザイン）、Plott（共同原作） によるマンガ「ゾンちゅう～ゾンビJKはゲーム配信中～」の第45話を週刊コロコロコミックにて無料公開した。