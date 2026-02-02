【第79話】 2月2日公開 第79話を読む 【拡大画像へ】 講談社は2月2日、閃凡人氏によるマンガ「聖なる乙女と秘めごとを」第79話「温泉に行こう」をヤンマガWebに公開した。 第79話では久しぶりに合流したシスター・クインを伴い、イツキ、ルピナ、リリィ、ローズ、タリアらは温泉街へと向かう。さっそく和風な浴衣に着替えたシスターたちのワクワク温泉ライフが始まる