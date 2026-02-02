日本代表の森保一監督が2日、欧州視察から帰国し、羽田空港で報道陣の取材に応じた。3月のイギリス遠征では、ベンチ入り枠の26人より多くのメンバーを招集することを検討していると明かした。森保監督は1月16日に欧州に出発した後、17日から31日にかけてドイツ、オランダ、チェコ、イングランド、スコットランド、フランスで日本人選手所属チームの12試合を現地視察。「有意義な視察になった。対戦国の選手も見ることができ、W