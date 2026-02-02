日本代表の森保一監督が欧州視察から帰国した2日、羽田空港で報道陣の取材に応じ、長期離脱から1年3か月ぶりの公式戦復帰を果たしたDF冨安健洋(アーセナル)の代表招集に前向きな姿勢を見せた。森保監督は1月16日、欧州に出発し、17日から31日にかけて12試合を現地視察。28日にはUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)リーグフェーズ第8節のアヤックス対オリンピアコス戦を訪れていた。この試合の冨安はDF板倉滉とともにメンバー