今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、米１月ＩＳＭ製造業景況指数が注目されそうだ。予想レンジは１ドル＝１５４円５０～１５５円６０銭。 この日の為替相場は朝方に１５５円半ばにドル高・円安が進行したが、その後は午後にかけ１５４円８０銭前後で推移した。米ＩＳＭ製造業景況指数は４８．５と先月（４７．９）に比べ改善が予想されている。市場が同指数の結果にどう反応するかが関心を集めている