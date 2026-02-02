名実ともに２月相場入りとなった２日の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比６６７円安の５万２６５５円と反落。前週の半ばから日々の値幅は小さくなる傾向にあったが、週明けのきょうは久し振りにハイボラティリティな値運びとなった。日経平均は朝方に急伸をみせたのち、あっという間に値を消し、後場は一気に下げ足を強めるという大時化（おおしけ）模様の相場つきとなった。最近はあまり耳にしなくなったが「２日新甫（