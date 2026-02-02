サンケイアイは1月30日に、応援広告・センイル広告の申込サイト「StellaAD（ステラアド）」をグランドオープンした。グランドオープンにあわせて、対応エリアの拡大およびサイトの全面リニューアルを実施している。●サイトデザインとUIを刷新「StellaAD」は、ファンが推しを応援するために駅広告や街頭ビジョン、新聞折込広告といった多様な広告枠を利用できる応援広告申込サービス。2025年9月1日のプレオープン以降、多くの