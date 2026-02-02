1月第4週の上昇率ランキングは金価格の上昇を受け、金投資型ファンドが並びました。3ファンドとも為替ヘッジ付のファンドです。 下落ランキング上位ファンドの基準価額の主な下落要因は分配金の支払いによるものです。1位の「日本株・アクティブ・セレクト・オープン」は3200円、2位の「ニッセイＪＰＸ日経４００アクティブファンド（ＲＯＥ革命）」は3000円、3位の「ジャパン・ロボティクス株式ファンド（年２回決算