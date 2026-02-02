万博の海外パビリオンに植えられていた木が大阪市内の公園に。あのおばあちゃんもお披露目式に姿を見せました。２月２日お披露目された「アオダモ」の木。セルビアから友好と交流の証として大阪市此花区に寄贈されたもので、元々は大阪・関西万博のセルビア館に植えられていました。式典の参加者のなかにいたのが、「万博おばあちゃん」こと山田外美代さんです。山田さんは、２００５年の愛・地球博や２０１０年の上海万博