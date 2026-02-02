意図しない妊娠を防ぐための緊急避妊薬が２月２日から薬局などで処方箋がなくても買えるようになりました。２日から販売が始まった緊急避妊薬「ノルレボ」は、性行為から７２時間以内に服用することで妊娠を８割程度防ぐとされています。これまでは医師の処方箋が必要でしたが、望まない妊娠などを防ぐため２日から薬局やドラッグストアでも買えるようになりました。購入できる年齢に制限はなく、親やパートナーの同意は必