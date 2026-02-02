プロ野球・巨人は2日、キャンプ地のある3都市に寄付することを発表しました。春季キャンプの開催に合わせ、開催地である宮崎市、都城市、那覇市の3自治体に対し、スポーツ振興や野球振興等に役立てるため、それぞれ1,000万円、計3,000万円を寄付します。このうち宮崎、都城の両市では、未就学児から小学6年生まで155人が在籍する「オファサポートBASEBALL ACADEMY 宮崎 Supported by 読売 ジャイアンツ」のスクール生も含め、子ど