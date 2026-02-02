歌手のきゃりーぱみゅぱみゅ（32）が2日、自身のXを更新。悲しい“お知らせ”について投稿し、ファンから同情の声が集まっている。きゃりーは23年3月21日、3歳下の俳優・葉山奨之と結婚したことを報告。24年4月に妊娠を発表し、同年10月8日に第1子を出産した。そしてこの日、きゃりーは「保育園落ちた」と投稿。1月26日には「お願い…保育園入れますように…！」とつづっていたが、希望はかなわなかったようだ。この投稿に