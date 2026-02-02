「にしたんクリニック」などを運営するエクスコムグローバルの西村誠司社長が2日、TikTokを更新し、1月30日に行われたレディー・ガガのワールドツアー東京公演最終日の模様を現地からレポートした。西村社長は、1枚11万8145円という「VIPゴールド席」のチケットを、自費で4枚購入。ガガのTシャツに身を包み、家族でライブに参戦したことを報告した。動画では、多くの観客で埋め尽くされた会場の熱気や、VIP専用ラウンジの様子