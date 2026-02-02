音楽界最高の名誉と言われる音楽賞、「グラミー賞」の発表・授賞式が1日、アメリカ・ロサンゼルスで開かれ、プエルトリコ出身の歌手、バッド・バニーさんの作品が最優秀アルバム賞を受賞しました。第68回グラミー賞が1日、ロサンゼルスのクリプト・ドットコム・アリーナで開かれ、グラミー最大の栄誉といわれる最優秀アルバム賞には、世界的アーティスト、バッド・バニーさんの「デビー・ティラル・マス・フォトス」が選ばれました