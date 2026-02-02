日本バスケットボール協会は２日、日本男子代表のトム・ホーバスヘッドコーチとの契約終了を発表した。協会は「今後の代表強化に関しての方向性の相違によるもので、個人の責に帰すものでは無く、ＪＢＡとしての今後の方針に沿って総合的に判断し、契約終了の決定に至りました」と説明。パリ五輪後に表面化した八村塁との確執に加え、５４年ぶりの優勝の期待が懸かった昨夏のアジア杯では準々決勝進出決定戦でレバノンに完敗で８