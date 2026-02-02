2月1日、有吉弘行がパーソナリティを務めるラジオ番組『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』（JFN）に生出演し、第2子が誕生したことを発表した。この日、番組には、ゲストにケンドーコバヤシが出演。直前に発表されたケンコバの結婚と、第1子誕生を祝福する流れとなった。しかしその後、有吉が突然、口を開いたのだ。「有吉さんは『かくいう私も、第2子が生まれてしまいまして。51歳で2児の父になるという』と、第2子誕生を発表