Amazonでは2月2日（月）23時59分まで「Amazon スマイルSALE」を開催。あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売されるうえに、期間限定の「ポイントアップキャンペーン」も実施しています。 家電やガジェットだけでなく、食品もセール対象に。サントリー食品インターナショナルが販売する「サントリー 烏龍茶 ラベルレス」（600ml×24本）は24％オフの1,898円（税込）で販売中です。