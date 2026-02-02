映画『嵐が丘』に主演するマーゴット・ロビーが、赤いレザーのミニドレスをまとってプロモーションに登場。マイクロミニ丈のスカートから、美しい脚を披露した。【写真】コルセットの装飾も美しいマーゴット・ロビーのミニドレス姿現地時間1月28日、米ロサンゼルス・ビバリーヒルズにて映画『嵐が丘』のフォトコールイベントが開催され、主演のマーゴットとジェイコブ・エロルディが登場した。この日マーゴットが身にまと