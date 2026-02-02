俳優の山田孝之が、『MIRRORLIAR FILMS』企画・プロデュースの伊藤主税、阿部進之介、『マンガ家、堀マモル』や『MIMI』、「INI THE MOVIE 『I NEED』」を手がけた映画監督の榊原有佑、『怪物』、『ゴジラ−1.0』、『ファーストキス 1ST KISS』企画・プロデュースの山田兼司らと共に、新たなプロジェクトを立ち上げることが発表された。本日、山田孝之、伊藤が登壇した記者会見で、2027年の劇場公開を目指したオリジナル映画制作