第１０２回箱根駅伝（１月２、３日）で往復路、総合のトリプル新記録で史上初の同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を達成した青学大の宇田川瞬矢（４年）が２日、今春から実業団のコモディイイダの所属選手として競技を続行することを明かした。引き続き、青学大を練習拠点として原晋監督（５８）の指導を受ける。「トラックでスピードを磨いて、マラソンと駅伝で勝負します」と意欲的に話した。宇田川は２年時から３年連続