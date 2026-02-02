プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（67）が、2026年1月31日にユーチューブを更新し、ポスティングシステムに関して自身の見解を示した。「日本のプロ野球が危なくなるというのは想像ついていた」ポスティングステムとは、移籍システムのひとつで、日本の球団から大リーグ球団に移籍する際に利用するもの。海外フリーエージェント（FA）権を保持していな選手が、大リーグに挑戦するときに、所属球団の承認と手続