楽天・平良竜哉内野手（２７）が２日、“珍客”訪問を喜んだ。この日の練習後、キャンプ地・金武町ベースボールスタジアムで見覚えのある帽子をかぶった野球少年たちに囲まれた。自身がプレーしたうるま市にある少年野球チーム「前川ルーキーズ」の後輩たちだった。約２０人にサインを求められて、丁寧にペンを走らせた平良は「ルーキーズでは楽しく野球をやることを学びました。僕もこうやってプロの選手にサインをほしがって