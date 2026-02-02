ヤクルトのドラフト４位左腕・増居翔太投手（トヨタ自動車）が浦添キャンプ２日目の２日、初めてブルペン入りした。受けたのはベテランの中村悠平。「緊張したというのが正直なところです」と明かしたが、マウンドでは表情を変えずに淡々と４４球。カーブ、スライダー、チェンジアップ、スプリットといった変化球もまじえて投げ込んだ。受けた中村悠は「いい意味で緊張感なく投げていましたね。僕が２４、２５歳でもびびりな