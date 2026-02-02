ヤクルトの新外国人投手ホセ・キハダ、ヘスス・リランソ、ナッシュ・ウォルターズが２日、ＡＮＡボールパーク浦添で会見した。ウォオルターズは昨年、中日でプレーしていたが、左腕キハダ、右腕リランソは初来日。オスナから日本の野球、文化についてアドバイスを受けたという。キハダが「オスナから日本のやり方についてアドバイスを受けて、それがここに来るまで役立った」と感謝した。練習では３人そろって初めてブルペン入