北アルプスの活火山焼岳について、気象庁は、2月2日午後4時、噴火警戒レベル2、火口周辺規制を継続すると発表しました。 焼岳では、1月25日から山頂付近を震源とする火山性地震が平時より多い状態で推移していましたが、次第に減少しています。気象庁によりますと、焼岳での火山性地震の1日あたりの回数は、1月25日には75回でした。 最近は、速報値で1月30日1回、31日1回、2月1日2回、2日は午後3時までに1回です。山頂