結成30周年を目前に控えるDIR EN GREYが、通算12作目となるフルアルバム『MORTAL DOWNER』を4月8日にリリースすることを発表した。前作から約3年10ヶ月ぶりとなる本作には、先行シングル「The Devil In Me」を含む全13曲が収録される予定だ。制作は当初、より早い完成も想定されていたが、最終的にバンドが選んだのはスケジュールよりも完成度を優先するという判断だった。Die（G）は制作過程について「回を重ねるごとに自分たちで