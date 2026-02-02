中道改革連合／野田佳彦 共同代表 2月8日投開票の衆議院選挙は後半戦に入りました。中道改革連合の野田佳彦共同代表が2日、岡山市で政策を訴えました。 （中道改革連合／野田佳彦 共同代表）「予算の年度内成立ができないような解散を行う。無責任じゃありませんか、皆さん。暮らしを後回しにする政治なのか、暮らしを最優先の『生活者ファースト』の中道の政治を選ぶのかが問われている」 野田共同代表は岡山