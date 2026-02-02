冨安健洋が公式SNSで心境を綴ったオランダ1部アヤックスに所属するDF冨安健洋が、現地時間2月1日に行われたエールディビジ第21節エクセルシオール戦で途中出場し、約484日ぶりに公式戦のピッチに立った。左サイドバックとして後半35分から投入され、プレータイムはおよそ10分間。試合翌日の2日に290文字で復帰までの心境を綴った。冨安は昨夏にイングランド1部アーセナルとの契約を解除。その後、およそ半年間の無所属期間を経