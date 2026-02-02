福岡市地下鉄は通勤・通学時間帯の混雑を緩和するため、3月16日から空港線を増便すると発表しました。また、深夜帯の利便性向上のため、ことし4月から終電の時刻を延長します。 ■福岡市・高島市長「朝の通勤時間帯としては、2000人分の輸送力を向上させていきたい。」混雑緩和のため、福岡市地下鉄が3月16日から増便するのは、空港線の平日朝の2往復です。増便によって、平日午前7時半から9時半までに天神駅を出発し福岡空港駅