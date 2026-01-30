学校法人和洋学園が、2027年の創立130周年に向けて、新たなブランドメッセージ「和洋女子物語」を2026年2月に策定しました。このブランドメッセージは、和洋九段女子中学校高等学校、和洋国府台女子中学校高等学校、和洋女子大学・大学院に共通する教育理念を、女子一人ひとりの成長物語として表現したものです。 和洋学園「和洋女子物語」 発表日：2026年2月対象校：和洋九段女子中学校高等学校、和洋国府台女子