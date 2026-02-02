韓国のプロ野球チームハンファ・イーグルスの2軍が2月2日からから高知市で春季キャンプをスタートしました。韓国のプロ野球チームハンファ・イーグルスは、2015年から高知市で春季キャンプをおこなっていて今年で10回目を迎えました。初日は日本トーター野球場で歓迎のセレモニーがおこなわれ、県や高知市からメロンや土佐文旦といった特産品が贈られました。キャンプには、選手