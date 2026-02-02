戦時中に太平洋の南方海域で戦没した県出身者の遺品が80年余りの時を経て2月2日に遺族のもとに里帰りしました。遺族のもとに返還されたのは大豊町出身で海軍の二等兵曹として戦地に出向き、マリアナ諸島で戦没した山口友四郎さんの小さな財布です。2日、高知市の護国神社で遺品の財布の返還式が行われ、80年余りの時を経て出席した遺族の代表2人の手元にかえりました。この財布は数年前、アメリカ・ノースカロライナ州の商店