小国町の山形県立小国高校の生徒が2日、町内に住む高齢者の自宅を訪問し、ボランティアで除雪作業を行いました。この除雪ボランティアは雪かきが困難な高齢者の力になろうと小国町社会福祉協議会が行ったものです。協議会が事前に県立小国高校に呼びかけて生徒の募集を行い、この日は2年生と3年生あわせて9人が参加しました。生徒たちは2班に分かれ、町内の高齢者宅を訪問し除雪作業を行いました。山形地方気象台によりますと小国