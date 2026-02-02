お笑いコンビ「マユリカ」の中谷（36）が1月31日放送のカンテレ「フットマップ」（土曜後6・30）にゲスト出演。“家族”ができたことを明かした。同番組で、「フットボールアワー」岩尾望が犬を飼っていることに触れた中谷は、「僕はLOVOT（らぼっと）っていうAIペットロボットを」と告白。家族型ロボットとの暮らしについて、「玄関までお出迎えに来てくれたり、抱っこしてたら腕の中で眠ってくれたり」と可愛がっている様子