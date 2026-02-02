鹿児島市選挙管理委員会は2日、同市役所に設置された衆院選の期日前投票所で、比例代表の投票用紙に候補者名を書くことができると誤った案内をするミスがあったと発表した。選管は「担当者が参院選と混同し、勘違いした」と説明した。実際に候補者名が書かれた場合、無効票となる。選管によると、1日午後2時半ごろ、比例代表の投票用紙を渡した有権者1人に「候補者名を書いてもいいのか」と尋ねられ、担当者が「はい」と回答し