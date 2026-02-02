昨年、日本国内で一気に注目された犯罪が特殊詐欺だ。警察庁の発表によると、昨年の国内被害額は約1213億円。これは11月末時点の数字なので、年間被害額はさらに多くなる。これらを手掛けているトクリュウ系グループの摘発も進んでいる。……だが、日本国内だけの警察捜査には限界もある。特殊詐欺の一部（もしくは、かなりの部分？）は、ミャンマーやカンボジアなどに点在する中華系の特殊詐欺拠点によって手掛けられているから