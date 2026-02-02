きのう投開票が行われた、埼玉県の川口市長選挙。「外国人が住みにくい街を」などと訴えた2人の候補が落選したものの、あわせて2割近くの票を獲得しました。事実に基づかない主張も飛び交った選挙戦を取材しました。【写真を見る】「外国人が住みにくい街を」埼玉・川口市長選挙で複数の候補者が外国人排斥を堂々と訴え…事実に基づかない演説も市内に住むクルド人には毎日のように誹謗中傷メールが政治団体「日本党」公認西内