TCK特別区競馬組合は2日、「第8回雲取賞」（Jpn3、18日、3歳、大井ダート1800メートル）の選定馬を発表した。選定馬は以下の通り。名古屋アストラビアンコ（牡3＝角田輝）船橋アヤサンジョウタロ（牡3＝斉藤敏）浦和アンジュルナ（牝3＝小久保智）大井エンドレスソロウ（牡3＝坂井英）船橋コンヨバンコク（牡3＝斉藤敏）大井ゼーロス（牡3＝荒山勝）栗東タガノアバンドーネ