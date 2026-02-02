2024年7月、パリ五輪でフランスに敗れ、引き揚げるトム・ホーバス監督（共同）日本バスケットボール協会は2日、男子日本代表のトム・ホーバス監督（59）との契約を終了したと発表した。協会は「今後の代表強化に関しての、方向性の相違によるもの」だと説明。今月26日と3月1日の沖縄でのワールドカップ（W杯）アジア1次予選2試合を前に、電撃的な発表となった。事実上の解任とみられる。複数の関係者によると、新監督にはBリー