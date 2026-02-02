中国外務省はチベット仏教の最高指導者、ダライ・ラマ14世のグラミー賞受賞について、芸術賞の政治利用だとして反発しました。中国外務省 報道官：芸術賞を反中政治工作の道具として利用することを断固として反対する。中国外務省の報道官は、2日午後の会見でダライ・ラマ14世について「宗教を装って反中国と分裂活動を行っている」などとした上でこのように述べ、グラミー賞受賞に反発しました。ダライ・ラマ14世は1日、アメリカ