【プロ野球】春季キャンプ・中日（1日／沖縄）【映像】由伸にちょっと似てる？ 高橋宏斗、キャンプ初日から熱投プロ野球の春季キャンプが1日から各地でスタート。ここ数年、キャンプで“新フォーム”を試すことが恒例となっていた中日ドラゴンズの高橋宏斗投手のブルペンでの初投球に、ファンの視線が注がれた。ドラゴンズで唯一、3月開幕のワールド・ベースボール・クラシック（WB