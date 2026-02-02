青森市内の大雪に伴う災害派遣要請を受け、自衛隊はけさから現地での活動を開始しました。防衛省はきのう夜、青森県知事から青森市内での大雪被害に関する災害派遣要請を受理し、けさから陸上自衛隊の隊員およそ30人を現地に派遣しました。高齢者世帯などの屋根の除雪作業を行うほか、県庁や市役所での情報収集活動を開始したということです。尾崎官房副長官は会見で、1月21日以降、日本海側を中心に大雪となり、きょう8時半時点で