ソフトバンクは２日、強い口調で電話をかけてきた顧客らの声色を、人工知能（ＡＩ）が穏やかなものに変換する法人向けサービスの提供を始めたと発表した。顧客から暴言や理不尽な要求を受ける「カスタマーハラスメント（カスハラ）」対策として、企業のコールセンターへの導入を見込んでいる。東京大学との共同研究を基に、ＡＩが顧客らの発言内容を変えることなく、威圧感を抑えた声色に瞬時に変換する技術を開発した。事前に