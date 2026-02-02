西武の桑原将志外野手（32）が特守で早速ガッツプレーを披露した。外野フライの22本目だった。強風の影響で手前に落ちるボールを豪快なスライディングキャッチ。代名詞のガッツあふれるプレーを見せると「練習で一球一球しっかり捕りにいく、捕る執念は練習で出さないと試合で出せない」と平然と語った。桑原とともに特守に臨んだ西川愛也（26）にもガッツ魂が引火。西川もスライディングするなど好プレーを連発した。西川と