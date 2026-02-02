〈「まるでカイジの地下労働施設」ボーナス支給に使われた“独自の紙幣”も…ミャンマー“特殊詐欺拠点”へ潜入した男が明かす「想像を絶する内情」〉から続く日本国内で深刻な被害をもたらしている特殊詐欺。その一部は、ミャンマーやカンボジアなどに点在する中華系の巨大詐欺拠点、通称「園区」で手がけられている。【実際の写真】「まるでカイジの地下労働施設のようだ…」ミャンマー“特殊詐欺拠点”に潜入した男がカメラに